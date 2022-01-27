Gündem Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz çağrıları cevapladı
İSTANBUL

Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz çağrıları cevapladı

Çekmeköy’de yaşayan bir vatandaş çocuğunu hastaneye götürmek için mahallesindeki sokakta tuzlama ve yol açma çalışmaları yapılması için Çekmeköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Belediyenin çağrı merkezine başvuran vatandaşı telefonda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz karşıladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz çağrıları cevapladı
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz

Çekmeköy’de yaşayan bir vatandaş çocuğunu hastaneye götürmek için mahallesindeki sokakta tuzlama ve yol açma çalışmaları yapılması için Çekmeköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Belediyenin çağrı merkezine başvuran vatandaşı telefonda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz karşıladı.

Çağrı merkezinde masa başına oturup vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Başkan Poyraz, hasta çocuğunu hastaneye götürmek için sokakta tuzlama çalışması yapılmasını isteyen vatandaşla telefonda sohbet etti.

Telefonda konuştuğu kişinin Başkan Ahmet Poyraz olduğunu öğrenen vatandaş kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Vatandaş, Başkan Poyraz’ın ‘eğer çocuğun çok hastaysa ambulans gönderelim’ önerisini ‘daha ağır hastalar olabilir’ diyerek nazik bir biçimde geri çevirdi.

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