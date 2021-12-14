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İSTANBUL

Esenler Patates Festivali lezzet dağıttı

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da Esenler-Niğde Patates Festivali düzenlendi. 10 ton patatesten yapılan patso, kumpir, çubukta ve ekmek arası patates gibi eşsiz lezzetler festivale gelen yüzlerce vatandaşa ikram edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Esenler Patates Festivali lezzet dağıttı ​
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu vatandaşlara patates ikram etti.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da Esenler-Niğde Patates Festivali düzenlendi. 10 ton patatesten yapılan patso, kumpir, çubukta ve ekmek arası patates gibi eşsiz lezzetler festivale gelen yüzlerce vatandaşa ikram edildi.

Festivalde patatesten yapılan dondurma da büyük ilgi gördü.

Esenler Dörtyol Meydan’da yapılan patates festivaline Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun yanısıra Niğde Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, Yıldız Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Tuğrul Urhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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