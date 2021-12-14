Esenler Patates Festivali lezzet dağıttı

Bakan Dönmez 'Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' diyerek duyurdu: Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dünyada büyük bir enflasyon sorununun yaşandığını ifade eden Bakan Dönmez, toptan enerji fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artış gösterdiğini vurgulayarak, 'Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' dedi. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023 yılında konutlara aktarılacağını belirten Bakan, vatandaşa gelen faturanın 4'te 3'ünü devletin karşıladığını söyledi.