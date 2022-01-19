Esenler Tuna Eğitim Vadisi geleceğe ışık tutacak

12.500 metrekare alanda inşa edilecek Tuna Eğitim Vadisi’nde, 32’şer derslikli bir ilkokul ile bir ortaokulun yanı sıra bir de çok amaçlı spor salonu bulunuyor. Toplam 15.879 metrekare kapalı alana sahip okullar ve spor salonunun 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Esenler’de uzun zamandır projesi tamamlanan ve yapımına başlanmak için gün sayılan Tuna Eğitim Vadisi’nin temeli, düzenlenen bir törenle atıldı.

İçerisinde ilkokul, ortaokul ve spor salonunun bulunacağı Tuna Eğitim Vadisi’nin temel atma törenine; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, okul inşaatlarını üstlenen bağışçı hayırsever işadamları ile birlikte çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Tuna Eğitim Vadisi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İNANARAK BUGÜNLERE GELDİK

Tuna Eğitim Vadisi’nde bu noktaya gelene kadar büyük zorluklar çektiklerini ama yılmadıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Şu an temelini atacağımız eğitim vadisi bizim için Esenler’de unutamadığımız hayat hikâyelerimizden biridir. Buralar binalarla doluydu buralar çok özel sosyolojik bir yapıya sahip bir yerdi. Burası Esenler için sadece bir mekân üretimi değil aynı zamanda farklı sosyolojik sonuçları ortaya çıkarabilecek bir yerdi. Buranın eğitim planlarına alınması ve daha sonra da kamulaştırarak eğitim vadisi için düzenlemeye ilk başladığımızda çok büyük zorluklarla karşılaştık. Olayların üzerine giderek, inanarak, direnerek bu gördüğünüz alanı yıkarak bu noktaya getirdik. Şimdi bu alan Esenler için çok önemli bir eğitim fırsatı sunacak ve Esenlerli çocukların geleceğe hazırlanmasında anlamlı yeri olacak” dedi.

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5 OKUL AÇTIK, DEVAM EDİYORUZ

Her geçen gün şehre yeni bir okul kazandırdıklarını belirten Vali Yerlikaya ise, “İstanbul’umuzda 39 ilçemizde okullar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Mahmut Özer Hocamız, kıymetli bakanımızın desteklerini biz yürekten hissediyoruz. Bu eğitim öğretim döneminde 36 okulu açmamız lazımdı daha henüz 5’ini açabildik, devam ediyoruz. İlk yarıyıl tatiline artık ramak kaldı. Yüz yüze eğitimi sayın bakanımızın büyük desteği ve inanışıyla başladık, Allah’a şükürler olsun henüz salgın bitmedi, aşıyla büyük bir güç elde ettik, ilk yarıyıla geldik” diye konuştu.

Mahmut Özer

Bakan Özer’den Esenler’e müjde!

Esenler’e bir müjde veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “2022’de vermiş olduğunuz mevcut yatırımların ötesinde Esenler’de arsa bulun, 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

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