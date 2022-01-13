Gündem Eyüpsultanda farkındalık için yürüyüş yaptılar
İSTANBUL

Eyüpsultan'da farkındalık için yürüyüş yaptılar

Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında dünya genelinde anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü adı altında düzenlenen etkinliğe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, görme engelli vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi personeli katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Istanbul haber: ​Eyüpsultanda farkındalık için yürüyüş yaptılar
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü adı altında düzenlenen etkinliğe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, görme engelli vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi personeli katıldı.

Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında dünya genelinde anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü adı altında düzenlenen etkinliğe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, görme engelli vatandaşlar ve Eyüpsultan Belediyesi personeli katıldı.

Hizmet binasının girişine görme engelli vatandaşların çektiği sıkıntıları deneyimleyebilmek amacıyla engellerden oluşan mini bir parkur kuruldu.

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