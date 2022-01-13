Eyüpsultan'da farkındalık için yürüyüş yaptılar

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Esenler’de bulunan rezerv yapı alanında kentsel dönüşüm aralıksız devam ediyor. İlçenin yüzde 86 olan riskli yapı oranını yüzde 57’lerin altına indirdiklerini belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Eski ve yıpranmış binaları yenileyerek vatandaşları akıllı ve modern konutlar ile buluşturuyoruz” dedi.