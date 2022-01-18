Gündem Eyüpsultanda Hengame çini sergisine yoğun ilgi
İSTANBUL

Eyüpsultan'da “Hengame” çini sergisine yoğun ilgi

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "Hengame" çini serginsiin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Eyüpsultanda “Hengame” çini sergisine yoğun ilgi ​
Çini serginsinin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yapıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Hengame çini sergisinin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yapıldı.

Başkan Deniz Köken, çini sanatının önemine dikkat çekerek, “Tarihsel süreçte en önemli sanat dallarından bir tanesi çini, seramik bunların bağlantıları var. Eyüpsultan’da bunlardan bir tanesi merkez olarak Haliç işi diye bir kavram var aslında. Çömlekçiler diye bir mahallesi var buranın. Bunların hepsini tekrar hayata geçirmemiz lazım. Hocamızla beraber bir kurs açalım dedik. Bu iki senelik süreçte çıkan eserlerle bundan sonraki yol haritamıza bakacağız. Güzel eserler olduğunu da görüyoruz. Sergimiz iki hafta açık kalacak. Ondan sonra yenilerine bakacağız” dedi.

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