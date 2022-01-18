Eyüpsultan'da “Hengame” çini sergisine yoğun ilgi

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Hengame çini sergisinin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yapıldı.

Başkan Deniz Köken, çini sanatının önemine dikkat çekerek, “Tarihsel süreçte en önemli sanat dallarından bir tanesi çini, seramik bunların bağlantıları var. Eyüpsultan’da bunlardan bir tanesi merkez olarak Haliç işi diye bir kavram var aslında. Çömlekçiler diye bir mahallesi var buranın. Bunların hepsini tekrar hayata geçirmemiz lazım. Hocamızla beraber bir kurs açalım dedik. Bu iki senelik süreçte çıkan eserlerle bundan sonraki yol haritamıza bakacağız. Güzel eserler olduğunu da görüyoruz. Sergimiz iki hafta açık kalacak. Ondan sonra yenilerine bakacağız” dedi.

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