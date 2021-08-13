Gündem Güpegündüz iş merkezinin kapısını çaldılar
İSTANBUL

Güpegündüz iş merkezinin kapısını çaldılar

İstanbul Sultangazi'de bir iş merkezinin dış kapısı güpegündüz çalındı. İş merkezinde tekstil atölyesi bulunan Mustafa Işık, hırsızların kapıyı geri getirmesi halinde 500 lira vereceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haber: Güpegündüz iş merkezinin kapısını çaldılar
Sultangazi'de bir iş merkezinin dış kapısı güpegündüz çalındı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi'nde yaşandı. Caddede bulunan 3 katlı bir iş merkezinin iki kanatlı dış kapısının bir kanadı sökülerek, çalındı. Öğlen molası için dışarı çıkan iş merkezindekiler dış kapının yerinde olmadığını gördü.

Mustafa Işık
DHA
Mustafa Işık

"KAPI SABAH YERİNDEYDi"

İş merkezinde tekstil atölyesi bulunan Mustafa Işık, "Sabah işe geldiğimizde kapı yerindeydi. Öğlen yemeği paydosu için çıktığımızda kapının yerinde olmadığını gördük. Geçen hafta kapıyı çıkarmaya çalışmışlar. Yerinden sökmüşler. Çevreden galiba birileri görünce alamadan gitmişler. Bizde üst katımıza yeni birileri taşındı. Onların taşınma sırasında makineleri kapıdan zorlanmadan geçirebilmeleri için kapıyı söktüklerini düşündük. Biz de yeniden kapıyı yine yerine taktık. Bugün tekrar kapıyı yerinden söküp alıp götürmüşler. Kapıyı yerinde göremeyince çok şaşırdık. Daha önce bir kapının çalındığını ne gördüm ne de duydum. Hayret ettim. Halen kapının çalındığına inanamıyorum" dedi.

İş merkezindekiler kapının gündüz vakti çalınmasına çok şaşırdı.
DHA
İş merkezindekiler kapının gündüz vakti çalınmasına çok şaşırdı.

"KAPIYI GERİ GETİRİSİNLER 500 LİRA VERECEĞİM"

Çalınan kapının geri getirilmesi durumunda 500 lira vereceğini belirten Işık, "Çaldıkları bu kapıyı kaç paraya satacaklar? Yani kapı dünyanın parası. Ama çaldıkları kapıyı 50 liraya satacaklar. Kapıyı geri getirirlerse 200 hatta 500 lira kendisine veririz. Gece hırsız girse binaya üç tane atölye var. Birisinin malı çalınsa ne olacak şimdi?" diye konuştu.

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