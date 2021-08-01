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İSTANBUL

Havalimanı hırsızları trafik denetiminde yakalandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 Fransız uyruklu şüpheli, bindikleri otobüste Kavacık'ta uygulama yapan trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haber: Havalimanı hırsızları trafik denetiminde yakalandı
Havalimanında hırsızlık yaparken kameralara yakalanan ve polis tarafından kısa sürede tespit edildiler

Beykoz Kavacık'ta Cuma günü drone ile havadan trafik denetimi yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu kez farklı bir denetime imza attı.

Havalimanından hareket eden bir otobüse bindikleri tespit edilen 3 kişinin bindikleri otobüsün plakası ve eşgalleri tüm ekiplere bildirildi.
Havalimanından hareket eden bir otobüse bindikleri tespit edilen 3 kişinin bindikleri otobüsün plakası ve eşgalleri tüm ekiplere bildirildi.

Havalimanında hırsızlık olayı yaşandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gün içerisinde yaşanan çanta ve cep telefonu hırsızlık olayı, havalimanında görevli asayiş ekiplerini harekete geçirdi. Yolculardan gelen şikayeti değerlendiren ekipler, kısa sürede tüm kamera kayıtlarını inceleyerek 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yine takip edilen görüntülerle havalimanından hareket eden bir otobüse bindikleri tespit edilen 3 kişinin bindikleri otobüsün plakası ve eşgalleri tüm ekiplere bildirildi.

Polis şüphelilerin çantalarında ve üstlerinde arama yaptı.
Polis şüphelilerin çantalarında ve üstlerinde arama yaptı.

Drone'lu trafik denetiminde tespit edildiler

Drone ile trafik denetimi yapan ekipler , bahse konu otobüsün denetim noktasına girmesi üzerine otobüsü durdurarak inceleme yaptı. Otobüste eşgali verilen şüphelileri tespit eden trafik ekipleri, asayiş ekiplerinden yardım istedi. Polis şüphelilerin çantalarında ve üstlerinde arama yaptı.

Şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler gözaltına alındı.

Ekipler Fransız uyruklu 3 kişiyi havalimanından gelen asayiş ekibine teslim etti. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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