Gündem Kağıthane yeni yıla yine borçsuz giriyor
İSTANBUL

Kağıthane yeni yıla yine borçsuz giriyor

Kağıthane Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı Performans Programı ve 2022 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesi yapılan görüşme sonrası mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Kağıthane yeni yıla yine borçsuz giriyor
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin

Kağıthane Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı Performans Programı ve 2022 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesi yapılan görüşme sonrası mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Kağıthane Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi, 612 milyon 785 bin TL olarak belirlenirken bütçenin yüzde 70’i yatırım ve sosyal çalışmalara ayrıldı. Başkan Mevlüt Öztekin yaptığı açıklamada- ‘’Vatandaşlarımıza seçim öncesi sözünü verdiğimiz 53 projemizin yarıdan fazlasını hayata geçirdik. Bir taraftan projelerimizi hayata geçirirken, bir diğer taraftan salgınla etkin şekilde mücadele ettik. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak borçlanmadan yaptık’’ diye konuştu.

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