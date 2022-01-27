Kağıthane’ye bisiklet yolu

Tarihte bilinen adıyla Sadabad bölgesinde yapımına başlanan bisiklet yolu ile; Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi görülebilecek.

Bisiklet yolu Sadabad’dan başlayıp Anadolu Caddesi üzerindeki Atlas Ünivesitesi’ne kadar devam edecek. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in 52 No.’lu projesi olan Bisiklet Yolu ile vatandaşlar hem yeşillikler içinde bisiklet sürmenin keyfine varacak hem de tarihi eserleri yerinde gözlemleyerek adeta zamanda yolculuğa çıkacak.

Yapımına başlanan ve şu anda altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği projenin inşa alanını gezen ve burada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Projemiz şehrin içinden geçen ama bir o kadar da doğal ve tarihi bir manzara sunan bir bisiklet yolu projesi. Burada bisiklet park alanları ve kiralama istasyonları da planlıyoruz. Aileler çocuklarına bisiklet sürmeyi bu yolda öğretecek. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için burada çeşitli etkinliklerimiz de olacak” ifadelerini kullandı.

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