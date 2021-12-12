Kültürel miras tuvale aktarılıyor: “Tarihten Tuvale” resim yarışmasının başvuruları devam ediyor

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri tarafından ‘Kültürel Miras’ odağında düzenlenen “Tarihten Tuvale” resim yarışmasının başvuruları devam ediyor.
Fatih’in somut ya da somut olmayan kültürel miras ögeleri arasından sanatçıların kendi konularını seçecekleri “Tarihten Tuvale” resim yarışmasına on sekiz yaşını doldurmuş tüm yetişkin bireyler katılabiliyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Zengin tarihi miras ve kültürel çeşitliliğe sahip ilçemizin kültürel mirasını tuvale aktarmayı, bunu bir de sanatçılarımızın gözünden seyretmeyi hedefliyoruz” dedi.