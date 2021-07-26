Maltepe Sahili'nde 7 tekne yandı

Öğlen saatlerinde Maltepe Sahili'ne demirle teknelerde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler diğer teknelere de sıçradı.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan 7 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı.
Öğlen saatlerinde Maltepe Sahili'ne demirle teknelerde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler diğer teknelere de sıçradı.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan 7 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı.
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