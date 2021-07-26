Gündem Maltepe Sahilinde 7 tekne yandı
İSTANBUL

Maltepe Sahili'nde 7 tekne yandı

İstanbul Maltepe Sahili'nde bağlı bulunan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haber: Maltepe Sahilinde 7 tekne yandı ​
İtfaiye ekipleri yanan teknelere müdahale etti.

Öğlen saatlerinde Maltepe Sahili'ne demirle teknelerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler diğer teknelere de sıçradı.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan 7 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı.

Hong Kong’da marinada yangın: 16 tekne küle döndü
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Hong Kong’da marinada yangın: 16 tekne küle döndü
Hong Kong'da marinada çıkan yangın sonucu 16 teknenin yandığı belirtildi.

Hong Kong'un Aberdeen bölgesindeki marinada yangın çıktı. Alevler nedeniyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, 16 teknenin yandığı belirtildi. Yangın sırasında patlama sesleri duyuldu. Yerel saatle 02.34 sıralarında başlayan yangının sabah 08.40 civarında itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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