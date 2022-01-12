Nakkaştepe’de salep buluşması

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı ile düzenlenen salep buluşması 9 Ocak tarihinde Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde gerçekleşti.
Üsküdarlıların yanı sıra İstanbulluların da katılım sağladığı buluşmada konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Artık bir Nakkaştepe Millet Bahçesi geleneği haline gelmiş olan haftasonu salep buluşmamıza hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz” dedi. Gelenekselleşen salep buluşmasında vatandaşlara salep ikramında bulunan başkanımız ardından vatandaşlarla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi.