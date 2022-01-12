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İSTANBUL

Nakkaştepe’de salep buluşması

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı ile düzenlenen salep buluşması 9 Ocak tarihinde Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde gerçekleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Nakkaştepe’de salep buluşması
Salep buluşması etkinliği 9 Ocak'ta Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde gerçekleşti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı ile düzenlenen salep buluşması 9 Ocak tarihinde Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde gerçekleşti.

Üsküdarlıların yanı sıra İstanbulluların da katılım sağladığı buluşmada konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Artık bir Nakkaştepe Millet Bahçesi geleneği haline gelmiş olan haftasonu salep buluşmamıza hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz” dedi. Gelenekselleşen salep buluşmasında vatandaşlara salep ikramında bulunan başkanımız ardından vatandaşlarla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi.

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