Özel sporcular Üsküdar'daki şenlikte eğlendi

Üsküdar Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 15. Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Şenliği’ni Burhan Felek Atletizm Stadı’nda gerçekleştirdi. Şenliğe Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Gülşen Özer ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Başkan Türkmen yaptığı konuşmada, ”Gerçekten tam bir şenlik. Burada bir yarışma değil kardeşlik, sevgi, dayanışma var. Üç ayrı ülkeden, İstanbul’un bütün ilçelerinden 2 binin üzerinde özel çocuğumuz var. Bu çocuklar bugün heyecanlarını ve sevgilerini paylaşacaklar. Aralarında bir müsabaka yok, rakam yok. Paylaşma var, heyecan var, mutluluk var. Anneler, babalar, öğretmenler ve biz bu çocuklardan daha çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

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