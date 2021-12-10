Sultangazi’ye 54 temizlik aracı

Sultangazi Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla 54 yeni temizlik aracını filosuna kattı. Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda 54 yeni temizlik aracı için program düzenlendi.
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, araçları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. 1 Aralık itibariyle çöp toplama ihalesini devre dışı bıraktıklarını ifade eden Başkan Dursun, “Şu anda görmüş olduğunuz toplamda 54 sıfır 2022 model araçlarımızı Sultangazi’ye katmış olduk. Sultangazililere emanet etmiş olduk. Bundan sonra inşallah sokaklarımızı kendi pırıl pırıl araçlarımızla temizleyeceğiz” diye konuştu.