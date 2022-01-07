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İSTANBUL

Sümbülefendi'ye FANÇO müjdesi

Fatihli annelerimizin ve çocuklarının birlikte eğlenerek verimli zaman geçirebileceği FANÇO (Fatih Anne ve Çocuk Merkezi) 17 Ocak’ta kapılarını misafirlerine açıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Sümbülefendiye FANÇO müjdesi
FANÇO (Fatih Anne ve Çocuk Merkezi) 17 Ocak’ta kapılarını misafirlerine açıyor.

Fatihli annelerimizin ve çocuklarının birlikte eğlenerek verimli zaman geçirebileceği FANÇO (Fatih Anne ve Çocuk Merkezi) 17 Ocak’ta kapılarını misafirlerine açıyor.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın çalışmaları yakından takip ettiği ve yaklaşık 1600 metrekarelik alanda bahçesinde kum havuzu, hobi bahçesi, arkeoloji havuzu, açık satranç alanı ve yeşil alanlarıyla birlikte hizmet verecek olan Sümbülefendi FANÇO’da 300 metrekarelik alandan oluşan bir çocuk kütüphanesi de olacak. 50 çocuğa hizmet verecek olan kütüphanede; masal köşesi, bilim köşesinin dışında bir çok ektivite alanı da çocuklar için tasarlandı.

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