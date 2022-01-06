Taksicilerde gönüllü kan verme yarışı

Üsküdar Belediyesi, Türk Kızılayı ve Emeğe Saygı Platformu iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında taksiciler, kan bağışında bulundu. Harem sahilinde Kızılay’ın kurduğu kan verme çadırlarında, Üsküdar’daki yüzlerce taksici kan vermek için buluştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, burada yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden çalışan taksicilerin İstanbul’un bekçileri olduğunu belirterek, her türlü insana her an taksicilerin ulaşabildiği için eylem ve söylemleriyle taksicilerin gündemi oluşturduğunu, bu kapsamda Türk Kızılay’ına verilen kan desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Harem’in anlam ve önemine de dikkati çeken Türkmen, “Bugün tarihe tanıklık ediyoruz çünkü zaten genlerimizde, geçmişimizde ve medeniyetimizde olan bir faaliyeti icra ediyoruz. Kan bağışımızın Harem’de yapılıyor olması da ayrı bir mutluluk ve berekettir. Kızılay’ımız da bizim gururumuz ve iftihar nedenimizdir. Çünkü sadece Türkiye ve İstanbul’da değil, dünyanın herhangi bir yerinde başı darda olan her insana yetişen Kızılay’ımız oradadır. Kardeşliğimiz ve güzel örnekler, dünyanın her yerinde kendini göstermektedir.” dedi.

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HER BİR ÜNİTE KAN BİN CANI KURTARIYOR

Türk Kızılayı Üsküdar Şube Başkan Vekili Ali Rıza Şenbabaoğlu da, taksicilerin çok hayırlı bir iş için buluştuklarını, Üsküdar Belediyesi’nin de Kızılay çalışmalarında her zaman en önde olduğunu dile getirerek, “Burada vereceğimiz her bir ünite kan, bir canı kurtarma sevabına ulaştıracaktır. Kan vermek için buraya kadar geldiniz, taksici arkadaşlarımız İstanbul’un yoğun trafiğinde zaman ayırıp bir de kan bağışlamak için geldiği için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmete aracı oluyorsunuz, her birinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

‘UMARIM HASTALARIMIZA ŞİFA OLUR’

Zeynep Kamil Kan Bağış Merkezi Sorumlusu Dr. Aylin Gençer ise yaptığı açıklamada, “Özellikle pandemi sürecinde azalan kan stoklarımız dolayısıyla kan ihtiyacını karşılamak için taksicilerimizle el ele verdik ve kan bağışlama kampanyası düzenledik. Umarım kan ihtiyacı olan hastalarımıza en kısa sürede şifa olur, vesile olan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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