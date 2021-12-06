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İSTANBUL

Üsküdar'da ÜSMEK’ten 16. kurs merkezi

Üsküdar Belediyesi, vatandaşların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla hizmete sunduğu ÜSMEK’in 16. kurs merkezini Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi’nde hayata geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Üsküdarda ÜSMEK’ten 16. kurs merkezi ​
ÜSMEK’in 16. kurs merkezi Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi’nde hayata geçirildi.

Üsküdar Belediyesi, vatandaşların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla hizmete sunduğu ÜSMEK’in 16. kurs merkezini Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi’nde hayata geçirdi.

Açılış törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve vatandaşlar katıldı.

ÜSMEK kursunun hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Başkan Türkmen, “Taraflı tarafsız herkesin ilgiyle takip ettiği ve hizmet aldığı eğitim merkezleri, eğitim ve kültür noktaları olarak hizmet veriyor” dedi.

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