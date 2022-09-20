Yedikule Hisarı’nda doyasıya eğlence

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın da katıldığı Yedikule Hisarı Avlu Etkinliği programı ile hem Fatihli çocuklar hem de yetişkinlikler keyifli vakit geçirdiler. Düzenlenen etkinlikler Fatihlilerden yoğun ilgi görüyor. Yedikule Hisarı’nda düzenlenen Avlu Etkinliği programının çocuklara yönelik bölümünde hokkabaz, wantrolog, balon katlama şov, canlı çocuk şarkıları animatör ve yarışmalar eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklara Başkan Mehmet Ergün Turan da eşlik etti. Türk Sanat Müziği konserinde ise Fatihliler sevilen şarkıları hep birlikte seslendirdi.

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