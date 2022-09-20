Gündem Yedikule Hisarında doyasıya eğlence
İSTANBUL

Yedikule Hisarı’nda doyasıya eğlence

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın da katıldığı Yedikule Hisarı Avlu Etkinliği programı ile hem Fatihli çocuklar hem de yetişkinlikler keyifli vakit geçirdiler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Yedikule Hisarı’nda doyasıya eğlence
Yedikule Hisarı’nda düzenlenen programının çocuklara yönelik bölümünde hokkabaz, wantrolog, balon katlama şov, canlı çocuk şarkıları animatör ve yarışmalar eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklara Başkan Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın da katıldığı Yedikule Hisarı Avlu Etkinliği programı ile hem Fatihli çocuklar hem de yetişkinlikler keyifli vakit geçirdiler. Düzenlenen etkinlikler Fatihlilerden yoğun ilgi görüyor. Yedikule Hisarı’nda düzenlenen Avlu Etkinliği programının çocuklara yönelik bölümünde hokkabaz, wantrolog, balon katlama şov, canlı çocuk şarkıları animatör ve yarışmalar eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklara Başkan Mehmet Ergün Turan da eşlik etti. Türk Sanat Müziği konserinde ise Fatihliler sevilen şarkıları hep birlikte seslendirdi.

Fatih'te başkan Turan'dan ahşap yapılara denetim
GÜNDEM
Fatih'te başkan Turan'dan ahşap yapılara denetim

Fatih'te minik şeflerden eğlenceli yemekler
GÜNDEM
Fatih'te minik şeflerden eğlenceli yemekler
Günde 100 ton toplanıyor

Günde 100 ton toplanıyor

​Dalında satılıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Cevabı utandıracak cinsten

Cevabı utandıracak cinsten

​Berna Laçin'den 'Kızın eve LGBT'li ile gelse' sorusuna rezalet yanıt.
11 günlük tören sona erdi: Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapelinde defnedildi

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

Erzurum'da ilk gün nefesleri kesti

​Cumhurbaşkanı BM Eğitim Zirvesi'nde Türkiye'nin örnek adımlarını bir bir anlattı.

​Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.