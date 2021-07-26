Gündem Yol verme kavgasında kan aktı
İSTANBUL

Yol verme kavgasında kan aktı

Şişli’de taksici ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Taksici sürücüye önce sopayla saldırdı ardından da silahla bacağından vurdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul haber: Yol verme kavgasında kan aktı
​Şişli’de taksici ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı.


İstanbul Şişli’de taksici ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında meydana yol verme kavgasında çıktı. Taksici sürücüye önce sopayla saldırdı ardından da silahla bacağından vurdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kızgın taksici minibüs sürücüsüne ateş etti.
İHA
Kızgın taksici minibüs sürücüsüne ateş etti.

Önce sopayla saldırdı sonradan silahla vurdu

"Yol verme" yüzünden çıkan sözlü tartışma sonrası araçtan inen taksici sopayla minibüs sürücüsüne saldırdı. Saldırı sonrası taksici tabancayla sürücüyü bacağından yaraladı. Olayın ardından saldırgan taksici olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

Taksici önce sopayla saldırdı.x
İHA
Taksici önce sopayla saldırdı.x

Yaralı sürücünün durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kimliğini tespit ettikleri taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.
İHA
Polis kimliğini tespit ettikleri taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Trafikte kazmalı dehşet!
GÜNDEM
Trafikte kazmalı dehşet!

Polis saldırganın peşinde

Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kovanları toplayan ekipler, kimliğini tespit ettikleri taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

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