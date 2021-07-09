Apartmanın altında tarih yatıyor

Dört büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul’un yer altında Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı döneminden kalan yapılar ve eserler hala bulunuyor.

İHA Apartmanın yan tarafında kalan bir iş yerinin deposundan girilen sarnıcın 6 sütununun sağlam kalmış

Sarnıç hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş kalıntıların Laurentius Kilisesi’ne ait bir sarnıç olduğunu ve kilisenin daha sonra Şeyh Murad Mescidi’ne çevrildiğini belirtti.

İHA

Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, kilisesinin daha sonra camiye çevrildiğini ve bilinmeyen sebeplerden caminin de yok olduğunu ama sarnıcın bir kısmının günümüze ulaştığını ifade etti.

İHA

Doç. Dr. Özgümüş, buranın sarnıç olarak yapılmadığını Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul’da yaşanan su sorunundan dolayı sarnıca çevrildiğini ifade etti. Öte yandan apartmanın yan tarafında kalan bir iş yerinin deposundan girilen sarnıcın 6 sütununun sağlam kaldığı, ancak diğer sütunların betonların içine gömüldüğü görüldü.

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“12’'NCİ YÜZYILDA SARNIÇ HALİNE GETİRİLMİŞ”

Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, “Burası Lavyertus Kilisesi’nin alt yapısı ve sarnıç fakat bu alt yapı olan sarnıç orjinalinde sarnıç olarak yapılmamış. Bizans’ta böyle bir adet var. Çünkü Bizans yani Doğu Roma döneminde İstanbul’da su sorunu olduğu için çok sarnıç var. Bazı alt yapılar sarnıca çevriliyor. Bu onlardan bir tanesi. Eski 12’nci yüzyıl Laurentius Kilisesi’nin alt yapısı sarnıç haline getirilmiş. Var olan kilise direkt camiye çevrildi. Şeyh Murat Mesciti olarak kullanıldı” diye konuştu.

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İHA Kalıntılar Fatih’te ise 3 katlı eski bir apartmanın altında bulunuyor.

“TARİH KATLİAMI”

Özgümüş bir arkeolog yüzünden bir tarihin yok olduğunu belirtip şunları söyledi:

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