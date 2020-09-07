İstanbul haberleri: Aracın kasası karton yığınlarıyla dolu: E-5’te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi
Aracın kasası karton yığınlarıyla dolu: E-5’te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi
İstanbul E-5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen kamyonet şok etkisi gösterdi. Bir yığın kartonun adeta kule oluşturduğu kamyonetin trafikte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.
E-5 karayolu Kartal mevkiinde kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Karton yığınlarının adeta kule gibi yükseldiği kamyonet trafikte tehlikeye neden oldu.
Sürücüsünün güvenlik önlemlerini almadığı görülen kamyonetteki kartonların yola düşmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Kasasındaki kartonların adeta kule gibi yükseldiği kamyonetin yolda ilerlediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.