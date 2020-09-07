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Gündem Aracın kasası karton yığınlarıyla dolu E-5te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi
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İstanbul haberleri: Aracın kasası karton yığınlarıyla dolu: E-5’te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi

Aracın kasası karton yığınlarıyla dolu: E-5’te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi

İstanbul E-5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen kamyonet şok etkisi gösterdi. Bir yığın kartonun adeta kule oluşturduğu kamyonetin trafikte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Haber Merkezi İHA
Kamyonet trafikte tehlikeye neden oldu.
Kamyonet trafikte tehlikeye neden oldu.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Karton yığınlarının adeta kule gibi yükseldiği kamyonet trafikte tehlikeye neden oldu.

Trafikte ilginç görüntü!
HAYAT
Trafikte ilginç görüntü!

Sürücüsünün güvenlik önlemlerini almadığı görülen kamyonetteki kartonların yola düşmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Kasasındaki kartonların adeta kule gibi yükseldiği kamyonetin yolda ilerlediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kamyonet trafikte tehlikeye neden oldu.

Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
OYNAT 00:56
Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul'da kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet, görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Yük taşımak uğruna insanların canını hiçe saydılar
OYNAT 00:49
Yük taşımak uğruna insanların canını hiçe saydılar
İstanbul'da yük sınırına dikkat etmeden kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapılan kamyonlar trafikte tehlike saçtı. Yük taşıma uğruna trafikteki insanların canını hiçe sayan kamyonların tehlikeli ilerleyişleri saniye saniye kameraya yansıdı.
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