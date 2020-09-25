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Gündem Avcılarda bir yıl önce mühürlenen eğik bina bir türlü yıktırılamadı Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Avcılar'da bir yıl önce mühürlenen 'eğik bina' bir türlü yıktırılamadı: Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz​

Avcılar'da bir yıl önce mühürlenen 'eğik bina' bir türlü yıktırılamadı: Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz

Avcılar’da bulunan binanın eğimi mahalle sakinlerini korkutuyor. 1993 yılında yan binanın hafriyatı alınırken yan yatan ve gün geçtikçe eğilimi artan bina yıkılamıyor. Binanın bir türlü yıktırılmaması ise tepkiye neden oluyor. Bu binanın hemen yan binasında oturan Mesut Coşar, “Özellikle ortanca kızımın sinirleri bozuldu. Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz. Avcılar’ın kötü bir simgesi olan bu binanın yıkılması için ne bekleniyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eğik bina.
Eğik bina.

İstanbul'da D-100 Karayolu yan yol üzerinde yıllardan bu yana eğik duran ‘Bahar Apartmanı ile ilgili Avcılar Belediyesi tarafından yapılan tespitlerde yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu göz önüne alınarak, geçen yılın Ekim ayında mühürlenmesine karar verildi. Yapılan performans testlerinde de çürük olduğu tespit edilen eğik binada 1999 yılındaki Gölcük Depremi’nden 1 yıl önce güçlendirme yapıldığı ifade edildi.

Eğik bina.

Sahiplerinden bir bölümünün yurt dışında bulunmaması nedeniyle hak sahiplerine tebligat yapılamaması ve hukuki engeller nedeniyle bina bir türlü yıktırılamadı. Bu binanın hemen yanında bulunan binanın 1’inci katında oturan her geçen yıl biraz daha üzerlerine eğilen binadan tedirgin olduklarını belirten Mesut Coşar, İstanbul’da dün hissedilen son depremden sonra sinirlerinin bozulduğunu söyledi.

27 yıl sonra yıkımına başlandı
EKONOMİ
27 yıl sonra yıkımına başlandı

Eğik bina.

'Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz'

Endişelerini defalarca belediyeye ilettiklerini, son olarak kendilerine encümen toplantısında karar alındığının söylendiğini anlatan Mesut Coşar, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Özellikle ortanca kızımın sinirleri bozuldu. Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz. Avcılar’ın kötü bir simgesi olan bu binanın yıkılması için ne bekleniyor. Bir kepçe bile bu çürük binayı bir günde yıkabilir. Sesimizin duyulmasını istiyoruz.”

Eğik bina.

Eğik bina.

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