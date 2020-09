İstanbul haberleri: Avcılar'da bir yıl önce mühürlenen 'eğik bina' bir türlü yıktırılamadı: Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz​ Avcılar'da bir yıl önce mühürlenen 'eğik bina' bir türlü yıktırılamadı: Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz Avcılar’da bulunan binanın eğimi mahalle sakinlerini korkutuyor. 1993 yılında yan binanın hafriyatı alınırken yan yatan ve gün geçtikçe eğilimi artan bina yıkılamıyor. Binanın bir türlü yıktırılmaması ise tepkiye neden oluyor. Bu binanın hemen yan binasında oturan Mesut Coşar, “Özellikle ortanca kızımın sinirleri bozuldu. Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz. Avcılar’ın kötü bir simgesi olan bu binanın yıkılması için ne bekleniyor" dedi.

Haber Merkezi 25 Eylül 2020, 12:24 Son Güncelleme: 25 Eylül 2020, 12:34 DHA