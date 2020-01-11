Gündem Başakşehirde bir tekstil atölyesinin çatı katında yangın çıktı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Başakşehir’de bir tekstil atölyesinin çatı katında yangın çıktı!

Başakşehir’de bir tekstil atölyesinin çatı katında yangın çıktı

Başakşehir'de bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yoğun duman çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangına müdahale etmeye gelen bir itfaiye aracı devrildi.

Haber Merkezi İHA
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de iş yeri yangını
OYNAT
Başakşehir'de iş yeri yangını
Başakşehir'de bir tekstil atölyesinin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ölen ya da yaralanan yok

Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, bir itfaiye aracı devrildi.

İlk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangına müdahale devam ediyor.
İlk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan yok.
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