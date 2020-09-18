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Gündem Elektrikli bisikletin bataryası bomba gibi patladı Sürücü yanmaktan son anda kurtuldu
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Beşiktaş'ta sürüş halindeki elektrikli bisikletin yedek bataryası patlayarak yandı

Elektrikli bisikletin bataryası bomba gibi patladı: Sürücü yanmaktan son anda kurtuldu

Beşiktaş'ta işe gidip gelirken kullandığı elektrikli bisikletin altında bulunan yedek bataryanın seyir halindeyken alev almasıyla birlikte büyük bir faciadan son anda kurtulan Mehmet Salman hala olayın şokunu yaşıyor. Yangını fark etmeyen Salman'ı yanından geçtiği vatandaşlar yaptıkları uyarı ile kurtardı. Yanan bataryayı fark ederek bisikletin üzerinden patlamadan inen Salman yara almadan kurtuldu.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ta elektrikli bisikletin yedek bataryası seyir halindeyken patlayarak yandı.
Beşiktaş'ta elektrikli bisikletin yedek bataryası seyir halindeyken patlayarak yandı.

İstanbul Beşiktaş'ta Cevdetpaşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, fitness antrenörü olan Mehmet Salman akşam saatlerine dersinden çıkarak arkadaşlarıyla buluşmak üzere elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Bir süre yolculuk eden Salman, arkadan gelen sürücülerin 'bisikletinizden duman çıkıyor' uyarısı üzerine durdu. Dumanların yoğunlaşmasıyla bisiklette bulunan yedek batarya bir anda patlayarak yanmaya başladı. Yanmaktan son anda kurtulan Mehmet Salman büyük bir panik yaşadı. Bisikletin alev alev yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise su bidonlarıyla yangına müdahale ederek alevlerin park halindeki araçlara sıçramasını önledi. Yangın sırasında yaşanan korku dolu anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA
Beşiktaş'ta elektrikli bisikletin yedek bataryası seyir halindeyken patlayarak yandı.

"YARALANABİLİR HATTA ÖLEBİLİRDİM, BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"

  • Elektrikli bisiklette bulunan yedek bataryanın bomba gibi patladığını belirten Mehmet Salman, "Özel dersimden çıkmıştım. Bebek'e doğru arkadaşlarımla buluşmak için yola çıktım. Hareket halindeyken farkında değildim, arkadan gelen arkadaşlar uyardı. Motorun altında bulunan yedek bataryadan dumanlar çıkıyordu. Bende durdum, oturduğumun koltuğun altından dumanları çıktığını gördüm. Kendimi geriye doğru attım ve büyük bir gürültüyle batarya patladı, yanmaya başladı. Arkadan gelen motorcu beni uyarmamış olsaydı, seyir halindeyken patlama olacaktı, yaralanabilir, belki de ölebilirdim. Gerçekten çok korktum ve büyük bir şaşkınlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

DHA
Beşiktaş'ta elektrikli bisikletin yedek bataryası seyir halindeyken patlayarak yandı.

YEDEK BATARYA 'YÜRÜYEN BOMBA' GİBİ TUTTURULMUŞ

Yedek bataryaların elektrikli bisikletlere yeterli güvenlik önlemi alınmadan eklendiğini belirten Salman, "Güvenli olduğunu düşünürdüm. Alırken endişe taşımıyordum. İşe gidip gelmek için kullanıyordum. Bataryadan kaynaklı bir problem yaşayacağımı zannetmiyordum. Bunlarla ilgili yeterli arge çalışmalarının yapılmadığını düşünüyorum. Yapılan işçilik benim yaşadığım sorun göz önüne alındığında pek bir güvenilirliği yok. Sana yedek bataryayı ayakkabı bağcığıyla koltuğunun altında yürüyen bir bomba gibi tutturulmuş şekilde veriyorsa çokta güvenli olduğunu zannetmiyorum" diye konuştu.

DHA

DHA
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