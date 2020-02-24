Gündem Büyükçekmecede deprem riski taşıyan 4 katlı bina ekipler tarafından yıkıldı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Büyükçekmece’de Deprem riski taşıyan 4 katlı bina yıkıldı!

Büyükçekmece’de deprem riski taşıyan 4 katlı bina ekipler tarafından yıkıldı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde deprem riski bulunan binaların Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılmasına devam ediliyor. Muratçeşme mahallesinde 4 katlı bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

Haber Merkezi İHA
Büyükçekmece’de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Büyükçekmece’de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul’un öncü ilçelerinden olan Büyükçekmece’de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bu yapıların yerlerini depreme dayanıklı modern binalar alıyor.

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Büyükçekmece’de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükçekmece’de bugüne kadar yaklaşık 15 bin bağımsız yapı yıkılarak yenilendi. Belediye, vatandaş ve müteahhit işbirliğiyle sürdürülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarına her geçen gün yenileri de ekleniyor.

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Büyükçekmece’de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

“Deprem kapımızda bekliyor”

1999 depreminden önce yapılmış binaların depremde can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Deprem kapımızda bekliyor. Biz de bu bilinçle hareket ederek ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Riskli gördüğümüz yenilenmesi gereken binaları yıkıp yerine yenilerini yapıyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak zorundayız. İlçemizi beklenen depreme hazır hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Büyükçekmece’de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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