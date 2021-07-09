Gündem Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
İSTANBUL

Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu

İstanbul Beşiktaş’ta kadın bir sürücü, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Yoldan çıkan otomobil bir sitenin bahçesine uçtu. Otomobilin binaya çarparak durabildiği kazadan kadın sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul haberleri... Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu


Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Kadriye M., 34 DR 6309 plakalı otomobilini sokak üzerindeki bir binanın önümdeki alana aracını park etmek istedi. Ancak fren yerine gaza basan sürücü bir iş yerinin tabelasını yerinden söktü.

FREN YERİNE GAZA BASINCA...

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, trafoya çarptıktan sonra korkulukları aşarak bir binanın bahçesine uçtu. Akıllara durgunluk veren olayda otomobil binaya çarparak durabildi.

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Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki kadın sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan kadın, bir süre şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşların şaşkınlık yaşadığı kazada bahçeye uçan otomobil, çekici ve vinç yardımıyla kurtarıldı.

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