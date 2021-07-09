Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu



Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Kadriye M., 34 DR 6309 plakalı otomobilini sokak üzerindeki bir binanın önümdeki alana aracını park etmek istedi. Ancak fren yerine gaza basan sürücü bir iş yerinin tabelasını yerinden söktü.

FREN YERİNE GAZA BASINCA...

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, trafoya çarptıktan sonra korkulukları aşarak bir binanın bahçesine uçtu. Akıllara durgunluk veren olayda otomobil binaya çarparak durabildi.

GÜNDEM Yardım ederken az kalsın canlarından oluyorlardı: Beş yaralı var

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki kadın sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan kadın, bir süre şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşların şaşkınlık yaşadığı kazada bahçeye uçan otomobil, çekici ve vinç yardımıyla kurtarıldı.