20:4319/10/2025, Pazar
G: 20/10/2025, Pazartesi
IHA
İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’ne "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" çerçevesinde sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çekmek için çevre temalı görseller yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanı olduğu Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde bu yıl "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu", 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Forum çerçevesinde kentin simge yapılarından Galata Kulesi’nde mapping gösterisi yapıldı. Kulenin yüzeyine sürdürülebilir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görseller yansıtıldı. Yansıtılan görsellerle atıkların azaltılması, sıfır atık kültürünün benimsenmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Galata Kulesi çevresinde bulunan vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

