Genç kızın ölümüne sebep olan alkollü sürücüsünün yargılanmasına devam edildi: Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D100 Karayolu’nda alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal’ın ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer’in davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Sezer ile taraf avukatları hazır bulundu.

GÜNDEM Para vermeyen babasının otomobiline kaldırım taşıyla saldırdı

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Miktat Ayaydın olay günü durakta otobüs beklediğini söyleyerek, “Bir ses duydum. Çarpma ile karışık acı fren sesiydi. Araç yanlamasına bana doğru geldi. Savrulur vaziyetteydi. Çarptı kendimi yerde buldum ve hastaneye kaldırıldım. Sanıktan şikayetçiyim cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Müşteki avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Begüm Kartal





“Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm”

Söz verilen tutuklu sanık Fatih Sezer ise tahliyesini isteyerek şu savunmayı yaptı:

“Mağdurların zararlarının giderilmesi için ailemle de konuştum. Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm.”

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek olaya ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

GÜNDEM Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu: İncelemek üzere çalışma başlatıldı

“Mağduriyetim ancak kızım bana verilirse giderilebilir”

Adliye önünde basın açıklaması yapan Begüm Kartal’ın annesi Melek Kartal keşif incelemesi raporu gelmediği için duruşmanın ertelendiğini söyleyerek şu şekilde açıklamada bulundu:

“Tutukluluğa devam kararı alındı. Bizim için önemli olan buydu. Mağduriyetimizin giderilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Benim mağduriyetim ancak kızım bana verilirse giderilebilir. Kızım geri gelmeyeceğine göre bizim bütün mücadelemiz diğer çocuklar için evlatlar için. Bu trafik terörüne, bu trafik cinayetine dur demeye ve organ bağışına desteğe devam edeceğiz Begüm için. Çünkü Begüm öyle isterdi.”

“Kimdeyse güzel güzel yaşasınlar yaşamlarına devam etsinler”

Begüm Kartal’ın 4 kişiye organlarının bağışlanması konusunda ise anne Melek Kartal “Kimdeyse güzel güzel yaşasınlar. Yaşamlarına devam etsinler. Benim için önemli olan bu” şeklinde konuştu.

REKLAM

Anne Kartal emsal bir karar verilmesini beklediklerini söyleyerek “Sadece Begüm için değil, potansiyel trafik katillerine bizim mücadelemiz” dedi.

İddianameden