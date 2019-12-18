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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Genç kızın ölümüne sebep olan alkollü sürücüsünün yargılanmasına devam edildi!

Genç kızın ölümüne sebep olan alkollü sürücüsünün yargılanmasına devam edildi: Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm

Küçükçekmece’de alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal’ın ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer’in yargılanmasına devam edildi. Söz verilen tutuklu sanık Sezer tahliyesini isteyerek, “Mağdurların zararlarının giderilmesi için ailemle de konuştum. Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm” sözleriyle skandal konuşma yaptı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi İHA
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D100 Karayolu’nda alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal’ın ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer’in davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Sezer ile taraf avukatları hazır bulundu.

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Duruşmada müşteki olarak dinlenen Miktat Ayaydın olay günü durakta otobüs beklediğini söyleyerek, “Bir ses duydum. Çarpma ile karışık acı fren sesiydi. Araç yanlamasına bana doğru geldi. Savrulur vaziyetteydi. Çarptı kendimi yerde buldum ve hastaneye kaldırıldım. Sanıktan şikayetçiyim cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Müşteki avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Begüm Kartal


“Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm”

Söz verilen tutuklu sanık Fatih Sezer ise tahliyesini isteyerek şu savunmayı yaptı:

“Mağdurların zararlarının giderilmesi için ailemle de konuştum. Serbest kalırsam zararı daha rahat gideririm.”

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek olaya ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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“Mağduriyetim ancak kızım bana verilirse giderilebilir”

Adliye önünde basın açıklaması yapan Begüm Kartal’ın annesi Melek Kartal keşif incelemesi raporu gelmediği için duruşmanın ertelendiğini söyleyerek şu şekilde açıklamada bulundu:

“Tutukluluğa devam kararı alındı. Bizim için önemli olan buydu. Mağduriyetimizin giderilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Benim mağduriyetim ancak kızım bana verilirse giderilebilir. Kızım geri gelmeyeceğine göre bizim bütün mücadelemiz diğer çocuklar için evlatlar için. Bu trafik terörüne, bu trafik cinayetine dur demeye ve organ bağışına desteğe devam edeceğiz Begüm için. Çünkü Begüm öyle isterdi.”

“Kimdeyse güzel güzel yaşasınlar yaşamlarına devam etsinler”

Begüm Kartal’ın 4 kişiye organlarının bağışlanması konusunda ise anne Melek Kartal “Kimdeyse güzel güzel yaşasınlar. Yaşamlarına devam etsinler. Benim için önemli olan bu” şeklinde konuştu.

Anne Kartal emsal bir karar verilmesini beklediklerini söyleyerek “Sadece Begüm için değil, potansiyel trafik katillerine bizim mücadelemiz” dedi.

İddianameden

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece’de 21 Temmuz 2019’da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede şüpheli Fatih Sezer’in D100 Karayolu’nda seyir halinde bulunduğu esnada Beşyol mevkiinde bulunan yan yola saptığı ve burada bir araca çarptığı açıklanmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın geri geri gittiği ve metrobüs köprüsünün yanında bulunan durakta bekleyen kişilere çarptığının anlatıldığı iddianamede, 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. İddianamede şüpheli Sezer’in 1.42 promil alkollü olduğu aktarılarak ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
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