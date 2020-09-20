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Gündem Hurda halinde otoparkta duruyorlardı 6 kamyonet alev alev yandı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Hurda halinde otoparkta duruyorlardı: 6 kamyonet alev alev yandı

Hurda halinde otoparkta duruyorlardı: 6 kamyonet alev alev yandı

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde bir otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonetlere müdahale ederek söndürdü. Fatih Belediyesi'nin kullanmadığı hurda halindeki 6 kamyonet tamamen yandı.

Haber Merkezi DHA
Fatih Belediyesi'ne ait olduğu tespit edilen 6 kamyonet yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.
Fatih Belediyesi'ne ait olduğu tespit edilen 6 kamyonet yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

İstanbul Fatih'te Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta gece saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Araba virajdan çıkınca olanlar oldu: 3 ölü, 2 yaralı
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, Çiftlik-Niğde karayolu Güresen Tepe mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak takla attı.
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Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kazada, otomobilde bulunan Emir Yalçın, Muhammet Koç, Atakan Kurt (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kazada ağır yaralanan Mükerrem Tekin (22) ile Kenan Adıyaman (18) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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Araba virajdan çıkınca olanlar oldu: 3 ölü, 2 yaralı
Niğde'de henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı otomobil takla attı. Meydana gelen trafik kazasından 3 kişi hayatını kaybedereken 2 kişi de ağır yaralandı.

Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta Fatih Belediyesi'nin kullanmadığı hurda halindeki kamyonetlerde çıkan yangında 6 kamyonet tamamen yandı.

Şoförün mucize kurtuluşu: Çekmeköy'de kum yüklü TIR önce devrildi sonra iki parçaya ayrıldı
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Saat 05.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Nişantepe mevki İstanbul istikametinde bir kaza meydana geldi.
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Furkan C. 'nin(22) kullandığı kum yüklü 34 KM 3426 plakalı TIR seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere vurarak yan yattı.
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Yan yatarak sürüklenmeye başlayan TIR yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra dorse kısmı yol işaret tabelasının direğine takıldı.
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Dorseden kopan çekici ise yaklaşık 100 metre daha sürüklendikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
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Kazada yakıt deposu parçalanan TIR'dan yola yakıt döküldü.
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Kayganlaşan yol belediye ekipleri tarafından kumlandı.
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Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Şoförün mucize kurtuluşu: Çekmeköy'de kum yüklü TIR önce devrildi sonra iki parçaya ayrıldı
İstanbul Çekmeköy'de Şile Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında kum yüklü TIR yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durdu. Kazada dorse kısmı koparak ayrılan TIR sürücüsü yaralı olarak kurtuldu

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor

Çevredeki vatandaşlar otoparktan alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonetlere müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan hurda kamyonetler söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın sonrası olay yerinde çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık’ta yangın hala kontrol altına alınamadı: Yazlık konutlara doğru ilerliyor
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Ayvalık Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası eteklerinde başlayan yangın kısa sürede zaman zaman hızı 70 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı.
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Bölgede çok sayıda yazlık konut olması nedeniyle korku dakikalar yaşandı.
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Yangın Kocadağ mevkii üzerinden Badavut mevkiine doğru ilerlemeye devam ediyor.
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Badavut bölgesine polis ve jandarma ekipleri sivil vatandaşların ve araçların girişine izin vermiyor.
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Yangının ilerleme yönünde yazlık sitelerin olduğu öğrenilirken Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları müdahale ediyor.
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Ayrıca çevre illerden ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de bölgeye sevk ediliyor.
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Yangın hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Rüzgar etkili oluyor. Şeytan Sofrasının altında başladı. Rüzgarın şiddetiyle şu an Badavut istikametine doğru döndü. Şu an gördüğünüz karşı taraflar yanıyor. Tek tük yerlerde konutları tehdit ediyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralı bilgisi bize ulaşmadı. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hem karanlık, hem rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Sağ olsunlar itfaiye, orman, belediye herkes var gücü ile mücadele ediyor. dedi.
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Ayvalık’ta yangın hala kontrol altına alınamadı: Yazlık konutlara doğru ilerliyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar hızının azalmasına rağmen ilerlemeye devam ediyor. Yangın Badavut mevkiinde yazlık konutları tehdit etmeye devam ediyor. Polis ve Jandarma Badavut bölgesine sivil araçların girişine izin vermiyor.


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