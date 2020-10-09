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Gündem İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İSTANBUL

İStanbul haberleri: İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru

İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru

İstanbul’da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur megakentin trafiğini adeta felç etti. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 85 seviyelerine ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da yağmurla birlikte yoğun trafik oluştu.
İstanbul'da yağmurla birlikte yoğun trafik oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Trafik felç oldu

Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış akşama doğru etkisini artırarak devam etti. Akşam mesai bitiminde etkisini arttıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, megakentin trafiği adeta felç oldu. Trafik durma noktasına gelirken, birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında ise trafik yüzde 85 seviyelerine ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

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