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İSTANBUL

İstanbul haberleri: İstanbul’da çiğ köfteli trafik magandasına para cezası

İstanbul’da çiğ köfteli trafik magandasına para cezası

İstanbul’da otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda yakalandı. "Çiğ köfteli" trafik magandası kadına para cezası verildi.

Haber Merkezi İHA
Kadın sürücünün çiğ köfteli, tespihli trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu.
Kadın sürücünün çiğ köfteli, tespihli trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu.

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyen kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ş.A.D. isimli kadın olduğunu tespit etti.

DHA

İdari para cezası kesildi


Polis ekiplerince yakalanan Ş.A.D.’ye, "Kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi-kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya-araç trafik emniyetini ihlal etmek-tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" suçundan 132 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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