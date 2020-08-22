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İSTANBUL

İstanbul Haberleri: İstanbul’da korkutan patlama: Yeraltı kablolarında yangın çıktı

İstanbul’da korkutan patlama: Yeraltı kablolarında yangın çıktı

Beşiktaş’da yeraltı kablolarında yangın çıkması sonrasında patlama meydana geldi. Vatandaşlar panik yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Yeraltındaki kablolardan çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.
Yeraltındaki kablolardan çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Beşiktaş Ihlamur Dere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde yeraltı kablolarının geçtiği rögar kapağın içinde yangın meydana geldi.

Olay, Beşiktaş'ta meydana geldi.

Yangının büyümesi üzerine yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerime seyrettiği esnada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı yerinden çıktı. Patlama anı ise kameralara yansıdı.

Yeraltı kablolarında yangın meydana geldi.

Patlama anı

Olayın ardından ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve Beşiktaş Arama Kurtarma ekibi yangına müdahale etmeye başladı.

Bölge sakinleri panik anlar yaşadı.
  • İlk olarak yangın söndürme tüpüyle müdahale eden Kartal Mert Türkay yanmayı bastırdı. Ardından itfaiye ekiplerini müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri de elektriği keserek yangını sonlandırdı. Kısa süreli panik yaşandığı olay esnasında bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

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