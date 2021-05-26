Keskin nişancı tüfeği ve kalaşnikof ele geçirilen TKP/ML operasyonunda 6 tutuklama

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Adana'da bir genç, 'fildişi macunu deneyi' videosunun çekimi sırasında kullandığı kimyasal maddenin yüzüne sıçramasıyla yaralandı. ''Öyle bir acı ve yanma hissettim ki anlatamam'' diyen genç, ''Adanalıyım sürekli acı yememe rağmen bu acıyı tarif edemem" ifadesini kullandı.