Gündem Keskin nişancı tüfeği ve kalaşnikof ele geçirilen TKP/ML operasyonunda 6 tutuklama
İSTANBUL

Keskin nişancı tüfeği ve kalaşnikof ele geçirilen TKP/ML operasyonunda 6 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 7 kalaşnikof, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, 18 AK 47 şarjörü, nişancı kamuflajı ve el telsizi ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haberleri: Keskin nişancı tüfeği ve kalaşnikof ele geçirilen TKP/ML operasyonunda 6 tutuklama
TKP/ML teröristlerinin keşif görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML'ye ait 8 hücre evine 19 mayısta operasyon düzenlemişti. 6 ilçede 8 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, örgütün sözde sorumluları da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen silah ve örgütsel dokümanlar.
AA
Ele geçirilen silah ve örgütsel dokümanlar.

Uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Operasyonda 7 kalaşnikof, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, 18 AK 47 şarjörü, nişancı kamuflajı ve el telsizi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. 8 şüpheli ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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