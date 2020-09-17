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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Küçükçekmece’de sitenin istinat duvarı çöktü

Küçükçekmece’de sitenin istinat duvarı çöktü: Büyük hasar oluştu

Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken sitenin duvarında büyük hasar oluştu. Ekipler çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Haber Merkezi İHA
Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.
Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

Olay, dün saat 18:00 sıralarında İstanbul'un ilçesi Sefaköy Fevziçakmak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, konutların bulunduğu sitenin istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken duvar nedeniyle site çevresindeki ağaçlık alanda büyük hasar oluştu. Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri enkaz çalışması başlatırken olay yerine tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. Ekipler duvarın çöktüğü alanı şeritlerle çevirerek çalışmalarını gece boyunca da sürdürüyor.

Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

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