İstanbul haberleri: Marmara'da günlerce mahsur kalan balıkçıyı kurtaran kaptan: Çiğ balık yiyerek hayatta kalmış Marmara'da günlerce mahsur kalan balıkçıyı kurtaran kaptan: Çiğ balık yiyerek hayatta kalmış İstanbul Tuzla'dan balık tutmak için çıkan 55 yaşındaki Hasan B. akıntıya kapılarak denizin ortasında sürüklendi. Hasan B., 4 gün denizde mahsur kaldı. İDO kaptanı Hasan B'yi fark etti. O anları anlatan kaptan, "Uzakta bir parıltı tespit ettik. Yaklaştıkça beyaz renkte bir sandal olduğunu anladık. Dürbünle dikkatlice bakıp içerisindeki kazazedeyi görerek yardım talebinde bulunduğunu anladık. El işareti yapıyordu" dedi.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 16:15 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 16:15 DHA