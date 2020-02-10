Marmara'da tekne battı: 2 kişi kurtarıldı

Polise, bulundukları konumu da belirten iki kişi teknede bulunan bota binerek kurtuldu.

Tuzla'dan Yalova'ya giden 11 metre uzunluğundaki 'King' isimli tekne , Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında su alarak battı. Teknede bulunan ve emekli kaptan olduğu öğrenilen Ceyhan Olgun (60) ve Erdem Özcan (21) polisi arayarak yardım istediler.

İki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batan tekneden bot ile kurtarıldılar

Polise, bulundukları konumu da belirten iki kişi teknede bulunan bota binerek kurtuldu. Batan tekneden bot ile kurtulan Ceyhan Olgun ve Erdem Özcan'ın yanına kısa sürede ulaşan deniz polisi, tekneye aldığı kişileri Büyükada'ya götürdü. İki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise Ceyhan Olgun ve Erdem Özcan'ın tekneden kurtuldukları botla denizde bekledikleri, ardından polis teknesinin yanlarına ulaştığı görüldü.

OYNAT 00:00 Marmara'da tekne battı: 2 kişi böyle kurtarıldı Tuzla'dan Yalova'ya gitmek için açılan iki kişinin bulunduğu tekne battı. Teknedekiler bota binerek kurtulurken, polisi arayarak yardım istediler. Bottaki kişilere polisin ulaştığı anları ise polis kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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