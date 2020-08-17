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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Minibüsten indirilen fazla yolcu yumruklayarak camı kırdı

Minibüsten indirilen fazla yolcu duruma sinirlenerek camı yumruklayarak kırdı

İstanbul Esenyurt’ta yasal sınırın üzerinde yolcu olduğu iddiasıyla bindiği minibüsten indirilen yolcu, duruma sinirlenerek aracın camını yumrukla kırdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kolundan yaralanan genç ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Minibüsün sahibi İlkin Yılmaz, “Minibüs koltukları doluymuş. Almıyor diye hem şoföre hakaret etmiş hem de arabanın camını kırmış” dedi.

Haber Merkezi İHA
Minibüsün camları kırıldı.
Minibüsün camları kırıldı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre 34 TMF 44 plakalı minibüse binen yolcu Y.B. (20), sürücü Rıdvan Yılmaz tarafından yasal sınırın üzerinde olduğu ve fazla bindiği gerekçesiyle cadde üzerinde minibüsten indirildi.

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Duruma sinirlenen genç yolcu Y.B., aracın kapısındaki camı yumruklayarak kırdı. Cam parçaları Y.B.’nin kolunu keserken olay yerine ihbar üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kesik nedeniyle kolundan ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Rıdvan Yılmaz isimli sürücü ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

Minibüsün camları kırıldı.

Olay sırasında orada bulunan bir vatandaş yaşananları anlatarak, “Bir ses geldi cam aşağıya indi. Çocuk kolunu tutmuş koşuyordu. Minibüs almıyor diye vurmuş. Kolunu bileğini kesmiş kan fışkıyordu. Bez sardık ambulans çağırdık” dedi

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Minibüsün sahibi İlkin Yılmaz ise “Minibüs koltukları doluymuş. Almıyor diye hem şoföre hakaret etmiş hem de arabanın camını kırmış” diye konuştu.

Yasal sınır nedeniyle minibüsten indirilen genç aracın camını yumruk atarak kırdı
OYNAT 00:50
Yasal sınır nedeniyle minibüsten indirilen genç aracın camını yumruk atarak kırdı
İstanbul Esenyurt'ta yasal sınırın üzerinde yolcu olduğu iddiasıyla bindiği minibüsten indirilen yolcu, duruma sinirlenerek aracın camını yumrukla kırdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken kolundan yaralanan genç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün yanaşması Y.B.’nin araçtan indikten sonra minibüs sürücüsü ile tartışması ve sonrasında camı yumruklayarak kırıp olay yerinden ayrılması görülüyor. Görüntüler devamında ise Y.B.’nin olay yerine kolunu tutarak dönmesi vatandaşların yardım etmesi görülüyor.

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