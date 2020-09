İstanbul haberleri: Sultangazi'deki tarihi kilise harabeye döndü: Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar Sultangazi'deki tarihi kilise harabeye döndü: Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar İstanbul'un ilçesi Sultangazi'de kilise olan sonradan okula dönen tarihi yapı her geçen gün eriyor. Tarihi yapının etrafı çöplerle doldu. Kilisenin taşları ise kaderine terk edildi. Tarihi kiliseye defineciler zarar verdi. Mahalle sakini Engin Tulum, "Yazılı sütunlar vardı. Hepsi tek tek kayboldu. En sonunda bu hale getirdiler. Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar. Burada kilise var diye duyan geliyor. Yapı gitti bir şeyi kalmadı." dedi.

Haber Merkezi 02 Eylül 2020, 09:32 Son Güncelleme: 02 Eylül 2020, 09:32 DHA