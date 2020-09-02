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Gündem Sultangazideki tarihi kilise harabeye döndü Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Sultangazi'deki tarihi kilise harabeye döndü: Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar

Sultangazi'deki tarihi kilise harabeye döndü: Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar

İstanbul'un ilçesi Sultangazi'de kilise olan sonradan okula dönen tarihi yapı her geçen gün eriyor. Tarihi yapının etrafı çöplerle doldu. Kilisenin taşları ise kaderine terk edildi. Tarihi kiliseye defineciler zarar verdi. Mahalle sakini Engin Tulum, "Yazılı sütunlar vardı. Hepsi tek tek kayboldu. En sonunda bu hale getirdiler. Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar. Burada kilise var diye duyan geliyor. Yapı gitti bir şeyi kalmadı." dedi.

Haber Merkezi DHA
Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.
Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.

Mübadele öncesi Rumların yaşadığı Cebeci Mahallesi'nde o döneme ait kilisenin kalıntıları kaderine terk edildi. Mübadele nedeni ile bölgede yaşayan Rumlar, Yunanistan’a göç ederken, Yunanistan'dan gelen bazı Türkler de Cebeci'de yaşamaya başladı. Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.

Tarihi kilise defineciler tarafından yok edildi
GÜNDEM
Tarihi kilise defineciler tarafından yok edildi

Zaman içinde kiliseye ait tarihi taşlar çalındı. Bugün ise kiliseden kalan son kalıntılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihi kalıntıların etrafı çöplerle dolmuş vaziyette. Ayrıca bölgeye gelen defineciler yaptıkları kazılarla tarihi yapıya zarar veriyor. Cebeci'de yaşayan mahalle sakinleri tarihi kalıntılara sahip çıkılması gerektiğini söylüyor.

Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.

"MAHVETTİLER, BÖYLE KADERİNE GİTTİ"

60 yıldır Cebeci Mahallesi'nde yaşayan Sabri Kaya, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Eskiden Cumhuriyet kurulmadan önce kilise vardı. Sonra okul oldu. Daha sonra böyle tahrip oldu. Buradaki halk Selanik'ten geldi. Mübadelede oradaki Türkler buraya gelmiş, burada yaşayan Rumlar Yunanistan'a gitti. Ben 1956'dan beri burada yaşıyorum. Çok güzel bir yapıydı. Zaman içinde yıkıldı, bakılmadı. Defineciler hep dağıttı. Mahvettiler ve işte bu vaziyette. Ben 60 seneden fazla buradayım, böyle kaderine gitti."

Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi restore ediliyor
HAYAT
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi restore ediliyor

Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.

"HER YERİNİ SÖKTÜLER, DAĞITTILAR, KIRDILAR, ALTIN ARADILAR"

Mahalle sakini Engin Tulum da şöyle konuştu:

  • "İçler acısı. Zamanında burası kiliseymiş. Bir yangın çıktı bu hale geldi. Herkes taşlarını söktü, mermerlerini sattılar. Çok eskiden bu kilisenin önünde öyle güzel mermerler vardı ki araba büyüklüğünde taşlardı. Yazılı sütunlar vardı. Hepsi tek tek kayboldu. En sonunda bu hale getirdiler. Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar. Burada kilise var diye duyan geliyor. Yapı gitti bir şeyi kalmadı."

Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.

Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.

Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.

Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.

Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.

Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra kaderine terk edildi.
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