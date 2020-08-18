Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Taksim Caminin şerefeleri tamamlandı Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Taksim Cami’nin şerefeleri tamamlandı: Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı

Taksim Cami’nin şerefeleri tamamlandı: Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı

İstanbul Taksim'de yapımı devam eden cami inşaatında ilerleme sürüyor. Son olarak şerefelerin tamamlanması ve örtülerin kaldırılmasıyla minare tamamen ortaya çıktı. Camlarının da büyük ölçüde takıldığı caminin yıl sonunda ibadete açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.

Haber Merkezi DHA
Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.
Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.

2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları takıldı. 61 metre yükseliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlanıp örtülerin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami yüzde 95 oranında tamamlandı.

Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.

Taksim caminin bu yıl içinde ibadete açılması planlanıyor

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 575 kişi namaz kılabilecek. Taksim Camisi'nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini yapıların yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi.

Projede yer altında üç katlı otopark bulunuyor. Burada 165 araç park edebilecek. Yapıda ayrıca konferans ve sergi salonları da yer alacak. Taksim caminin bu yıl içinde ibadete açılması planlanırken son durum havadan fotoğraflandı.

Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.

Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.

Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.
Cami inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.
Abone Ol Google News
Batıda ırkçılığın rezil yüzü

Batı'da ırkçılığın rezil yüzü

Göçmen sahile ayak basar basmaz saldırıya uğradı.
İçişleri Bakanlığından flaş hamle

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş hamle

​​Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak.
Bir aile daha evladına kavuştu: Yaşasın Türk Ordusu

Jose Sosa<br>Fenerbahçe'de

Jose Sosa
Fenerbahçe'de

​Arjantinli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu.

Mide bulandıran olay

Mide bulandıran olay

Ekipler kötü kokudan çalışmakta zorlandı.
Saniye saniye kaza anı

Saniye saniye kaza anı

​Arnavutköy'de art arda makas atarken birden...
Koronavirüs<br>aşısı hazır

Koronavirüs
aşısı hazır

​Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama.

​İsveç'te yaşayan gurbetçiler Türkiye'deki tedbirlerden memnun.

Bonservis almadık

Bonservis almadık

​​Kasımpaşa'nın açıklaması ortalığı karıştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.