İstanbul'da yine metrobüs kazası: İki metrobüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Dünya

İsrail'den TİKA'ya karşı yeni hamle: Diplomatik statüler ve çalışma izinleri iptal edilecek.

TİKA'nın Kudüs'teki faaliyetlerinden rahatsız olan İsrail, ajansın Filistin'deki etkisini azaltmak için yine harekete geçti. Yisrael Hayom gazetesinin haberine göre İsrail TİKA'da görevlilerinin çalışma izinlerini ve diplomatik statülerini iptal edecek.