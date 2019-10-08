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İstanbul Haramidere'de 2 metrobüs çarpıştı: 6 kişi yaralandı - Son dakika haberleri

İstanbul'da yine metrobüs kazası: İki metrobüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İki gün öncede Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüslerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

Haber Merkezi IHA
Kazada metrobüslerde hasa meydana gelirken, bazı yolcular da yaralandı.
Kazada metrobüslerde hasa meydana gelirken, bazı yolcular da yaralandı.

İstanbul Esenyurt'taki kaza Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı.

Haramidere'de metrobüs kazası kamerada
OYNAT 00:23
Haramidere'de metrobüs kazası kamerada
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya böyle yansıdı.


6 kişi yaralandı

Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Haramidere Sanayi durağında iki metrobüs kaza yaptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da metrobüs metrobüse arkadan çarptı: 3 kişi yaralandı
GÜNDEM
İstanbul'da metrobüs metrobüse arkadan çarptı: 3 kişi yaralandı

Yaralılar sedyelerle ambulansa taşındı.

Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferleri durdu.

DHA
Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

İki gün önce de metrobüsler çarpışmıştı

İki gün öncede Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmıştı.

Haramidere'de metrobüs kazası
OYNAT 00:00
Haramidere'de metrobüs kazası
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.


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