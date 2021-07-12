Gündem İstanbulda sıcaklıklar artacak
İSTANBUL

İstanbul'da sıcaklıklar artacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde hava sıcaklığının artacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
İstanbul hava durumu: İstanbulda sıcaklıklar artacak
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine çıkacak
GÜNDEM
Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine çıkacak

Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.

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