İstanbul Havaalanı’na hassas burun takviyesi

Sınır geçişlerinde kaçakçıların korkulu rüyası olan ve 'hassas burun' olarak bilinen dedektör köpekler, Ankara'da Köpek Eğitim Merkezi'nde kaçak ve yasak eşyanın tespitine yönelik eğitimi başarıyla tamamlarsa göreve başlatılıyor.
Narkotik, çay-tütün, silah mühimmat patlayıcı, asayiş ve para alanlarında eğitim alan köpekler, kaçakçılığa geçit vermiyor. Türkiye genelinde 165 köpek gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye destek veriyor. Bu yıl sonuna kadar AB Projesi kapsamında 50 adet köpek Ticaret Bakanlığı'na hibe edilecek. Eğitimin ardından Türkiye, yeni dönemin göz bebeği projelerinden İstanbul Havaalanı’nıyla birlikte Antalya ve Ankara Havaalanlarında görev yapacak.