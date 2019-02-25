Gündem İstanbul Havaalanına hassas burun takviyesi
İSTANBUL

İstanbul Havaalanı’na hassas burun takviyesi

Sınır geçişlerinde kaçakçıların korkulu rüyası olan ve 'hassas burun' olarak bilinen dedektör köpekler, Ankara'da Köpek Eğitim Merkezi'nde kaçak ve yasak eşyanın tespitine yönelik eğitimi başarıyla tamamlarsa göreve başlatılıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Narkotik, çay-tütün, silah mühimmat patlayıcı, asayiş ve para alanlarında eğitim alan köpekler, kaçakçılığa geçit vermiyor. Türkiye genelinde 165 köpek gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye destek veriyor. Bu yıl sonuna kadar AB Projesi kapsamında 50 adet köpek Ticaret Bakanlığı'na hibe edilecek. Eğitimin ardından Türkiye, yeni dönemin göz bebeği projelerinden İstanbul Havaalanı’nıyla birlikte Antalya ve Ankara Havaalanlarında görev yapacak.

Patlayıcılara geçit vermeyen hassas burun Obur
FOTOĞRAF 14
Title
Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitimini tamamladıktan sonra Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesine alınan 2 yaşındaki bomba dedektör köpeği Obur, şimdiye kadar katıldığı operasyonlarda, terör örgütlerince çeşitli eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan çok miktarda patlayıcının ele geçirilmesini sağladı.
Title
Eğitmeninin nezaretinde operasyonların vazgeçilmezi olan Obur, suçların önlenmesinde etkin rol üstleniyor. Şimdiye kadar yaklaşık 200 operasyonda görev alan Obur, çok sayıda terör olayının aydınlatılmasını sağladı.
Title
İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki Köpek Bakım Merkezinde özenle bakımı yapılan Obur, burada kurulan parkurda, Bomba Arama Köpeği Sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can'ın nezaretinde eğitim alıyor.
Title
Uzman Çavuş Can, yaptığı açıklamada, Obur'un Nevşehir'deki eğitimi sonrası Kars'a gönderildiğini söyledi.
Title
Obur'un görev yaptığı operasyonlarda titiz şekilde arama yaptığını ve kokulara karşı çok hassas olduğunu dile getiren Can, Bomba arama köpeği, C3, C4, TNT, barut gibi patlayıcı maddeleri yüzde 85 oranında tespit edip buluyor. dedi.
Title
Birçok alanda Obur ile göreve çıktıklarını belirten Can, Patlayıcı madde aramalarında kullanıyoruz, önlem aramalarında, toplantılarda, seminerlerde, stadyumlarda bomba arama köpeğimizle aramalarımızı icra ediyoruz. Yol aramalarına, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı gibi devlet büyüklerinin geleceği, gidecekleri alanlarda, yerlerde aramalarımızı yapıyoruz. ifadelerini kullandı.
Title
Can, Obur'un göreve başladığından beri birçok olayı aydınlattığını, ev aramalarında da mühimmat bulduğunu ve başarılı çalışmalara imza attığını anlattı.
Title
Can, Uygulamalara katıldığımız zaman araç aramalarını yapıyoruz. Bombalı araç olduğunda Obur kimseye geçit vermiyor. Bomba köpeğimiz bir unsuru bulduğu zaman oturup tepki verir. Maddenin kokusunu aldığında o yere direkt oturur ve burada diye tepki verir. Obur hiçbir şeye geçit vermiyor. şeklinde konuştu.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Patlayıcılara geçit vermeyen hassas burun Obur
Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki bomba arama köpeği "Obur", katıldığı operasyon ve yol uygulamalarında Mehmetçik'e büyük destek sağlıyor.
YORUM YAP


/**/
Cellat ve dostları

Cellat ve dostları

​Avrupalı liderler, 9 genci idam eden cunta lideri Sisi'yle kol kola.
Bakliyat fırsatçıları

Bakliyat fırsatçıları

​Sebze-meyve fiyatlarını tanzim sonrası bir miktar düşüren marketlerde bakliyat fiyatları da el yakıyor.
15 Temmuzfedakarlığı

15 Temmuzfedakarlığı

​​Hava Kuvvetleri'nde pilot ihtiyacının devam etmesi üzerine ek tedbir alındı.
Kirli ittifakgün yüzüne çıktı

Kirli ittifakgün yüzüne çıktı

CHP ve HDP'liler, Türk bayrağı önünde terör propagandası yaptı.
Kostas90+4'te '3'lük attı

Kostas90+4'te '3'lük attı

​Galatasaray, Yunan yıldızının attığı ilk golle zirve takibini sürdürdü.
Sana böylebir ittifak yakışır

Sana böylebir ittifak yakışır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay mitinginde muhalefeti eleştirdi.
Ölümle tehdit ettiler

Ölümle tehdit ettiler

ABD'li senatörün skandal paylaşımı tepki çekti.
Başakşehir hata yapmadı

Başakşehir hata yapmadı

​Başakşehir, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

Aslantepe'de büyük tehlike

Aslantepe'de büyük tehlike

Herkesin gözü onların üzerindeydi.
Darbeci kriz çıkardı

Darbeci kriz çıkardı

Sisi'den Irak halkına büyük saygısızlık.
Okullar tatil edildi

Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar yağışı yarın da sürecek.
Öğren de öyle gel

Öğren de öyle gel

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Kayseri mitinginde konuştu.
Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

​Macron, siyonizm karşıtlığını antisemitizm ile eş değer saydı.
Yeni Başkan Şentop

Yeni Başkan Şentop

​Meclis'in 29. başkanı 3. turda seçildi.
Teknolojinin kalbindeyiz

Teknolojinin kalbindeyiz

yenisafak.com ekibi olarak en yeni teknolojileri sizler için anbean takip edeceğiz.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.