İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesinin ışıkları otizm için mavi yandı

2 Nisan Otizm Farkındalık günü nedeniyle dört havalimanı, ikonik yapılarını mavi ışık ile aydınlatarak, fotoğraflarını otizm farkındalığını artırmak amacıyla #LightItupBlue- #MaviIşıkYak etiketini kullanarak sosyal medyada paylaştı.
Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı olarak, otizmli bireylerin günlük hayattaki faaliyetlere etkin katılımını destekliyoruz. #MaviIşıkYak diyelim ve farkındalığımızı birlikte gösterelim" denildi.
Bugün kalbimiz ve kulemiz mavi... 💙
Farkınızdayız, Türkiye’nin erişilebilir havalimanı olarak 365 gün yanınızdayız. #OtizmeMaviIşıkYak pic.twitter.com/BtR7OI0WBZ
Bugün kalbimiz ve kulemiz mavi... 💙