Gündem Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 36 seferi iptal etti
İSTANBUL

Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 36 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı uçuşları iptal mi edildi? THYden son dakika açıklaması
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Hava koşullarının operasyonlara olumsuz etkisini en aza indirmek için tedbirler almayı sürdüren THY, bu doğrultuda iç ve dış hatta planladığı bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu internet sitesi üzerinden öğrenebilecekleri belirtildi.

THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (24 Ocak Pazartesi) Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini daha önce duyurmuştu.

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