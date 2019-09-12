Gündem İstanbul Havalimanında ele geçirildi Değeri 500 bin lira
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda kaçak 'pırlanta' operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Değeri 500 bin lira

İstanbul Havalimanı'nda kaçak olarak Türkiye'ye sokulmak istenen piyasa değeri 500 bin lirayı bulan pırlanta, polis tarafından tespit edilerek ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Şüpheli yolcunun valizinde arama yapıldı.
Şüpheli yolcunun valizinde arama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hindistan'ın Mumbai kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktaki yolculardan Y.D.'yi, 500 bin lira piyasa değerinde kaçak pırlanta geterdiği ihbarı üzerine takibe aldı.

Havalimanından çıkış yapmadan durdurulan şüpheli Y.D.'nin valizinde yapılan aramada 9 klipsli poşette toplam 69,57 gram pırlanta olduğu tespit edildi.

  • Pırlantaya el konurken, hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapılan Y.D, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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