İstanbul Havalimanı'nda 'Napolyon' operasyonu: Altın paralar ele geçirildi

Teknoloji

Apple'ın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı: İşte istenen rakam

Teknoloji firması Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bilgisayarın hala çalışan altı bilgisayarından biri olduğu belirtildi.