Gündem İstanbul Havalimanında Napolyon operasyonu Altın paralar ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda 'Napolyon' operasyonu: Altın paralar ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan Napolyon dönemine ait 153 altın para ile 7 lüks saat ele geçirildi. Gözaltına alınan Cezayir asıllı Fransız vatandaşına adli kontrol hükümleri uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Gözaltına alınan şüpheli A.B'ye, adli kontrol hükümleri uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheli A.B'ye, adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda, 2 Şubat'ta gece saatlerinde gümrüklü saha çıkışında uygulama yapıldı.

Durumundan şüphelenilen Cezayir asıllı Fransız vatandaşı A.B. (49) durduruldu. A.B.nin üzerinde yapılan aramada kaçak yolla sokulmaya çalışılan Napolyon döneminde 1851-1914 yılları arasında üretilmiş 153 Fransa altın parası ile her biri 300-500 avro değerinde 7 farklı markadan lüks kol saatleri bulundu.

DHA

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheli A.B'ye, adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, şüphelinin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

DHA

DHA

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