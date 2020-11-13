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Gündem İstanbul Havalimanında PKKlı terörist böyle yakalandı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı’nda PKK’lı terörist böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda PKK’lı terörist böyle yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı’ndan başkasının pasaportu ile yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Teröristin, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi.
Teröristin, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi.

M.K. isimli terör örgütü PKK zanlısı, 10 Kasım akşamı İstanbul Havalimanı’na gelerek başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmak istedi.

Havalimanı risk analiz ekipleri, şahsın durumundan şüphelendi. Yapılan kontrolde şahsın başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

PKK'lı terörist yurtdışına kaçmak isterken böyle yakalandı
OYNAT 00:59
PKK'lı terörist yurtdışına kaçmak isterken böyle yakalandı
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı'ndan başkasının pasaportu ile yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.


23 yaşındaki Diyarbakır doğumlu teröristin Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi.

DHA

Şahsın Brezilya üzerinden Almanya’ya gitmeye çalıştığı belirlendi.

DHA

PKK’lı teröristin yurt dışına çıkmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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