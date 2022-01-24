İstanbul Havalimanı'nda uçuşları başlatmak için çalışmalar sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle tüm seferlerin saat 18.00'e kadar durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda pist ve taksi yollarını temizleme çalışmaları sürüyor.

UÇUŞLAR YAPILAMIYOR

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının hava ulaşımını olumsuz etkilediği yerlerden biri olan İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar yapılamıyor.

Uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İGA, pist ve taksi yolunu temizleme çalışmaları yapıyor.

İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.

FOTOĞRAF 10 Sabah saatlerinde işe gitmek için Kağıthane Çağlayan Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan 7 arkadaş ilk olarak karla kaplı yokuş sokaktan park halindeki kapalı kasa minibüsünü çıkarmaya çalıştı. Bir kişi direksiyona geçti 6 kişi aracı itti. Uğraşları sonuç vermeyince vazgeçtiler. 7 kişi bu sırada başka bir hafif ticari aracın yokuştan çıkması için iterek yardım etti. Araç yardımlar sonucu yokuşu çıkabildi. Aynı kişiler yol kenarındaki bir otomobili de iterek aynı yokuştan çıkardı. Daha sonra ekip kendi araçlarını çıkarmak için tekrar denemeye başladı. Yine bir kişi direksiyona geçti, 6 kişi aracı itmeye başladı. Kaymaya başlayınca, sürücü aracı çevirerek geri geri gitmeye çalıştı. 6 arkadaşı da aracı önden iterek yokuştan çıkarmak için yardım etti. Geri geri yokuş yukarı itilen araç uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı. Aracı itenlerden biri olan Ahmet Tiryaki, \"Döndü dolaştı baya uğraştık ama sonunda başardık\" dedi. Karla kaplı yolda işine gitmek için sabah evden çıkan çok sayıda kişinin güçlükle yürüdüğü görüldü Araçları karla kaplı yokuştan iterek çıkardılar Kağıthane'nin karla kaplı ara sokağında, vatandaşlar araçları yokuş yukarı itti. BiP'te paylaş

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