Gündem İstanbul Havalimanında uçuşları başlatmak için çalışmalar sürüyor
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda uçuşları başlatmak için çalışmalar sürüyor

Kar yağışı nedeniyle tüm seferlerin saat 18.00'e kadar durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda pist ve taksi yollarını temizleme çalışmaları sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanında uçuşları başlatmak için çalışmalar sürüyor
İstanbul Havalimanı'nda uçuşları başlatmak için çalışmalar sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle tüm seferlerin saat 18.00'e kadar durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda pist ve taksi yollarını temizleme çalışmaları sürüyor.

UÇUŞLAR YAPILAMIYOR

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının hava ulaşımını olumsuz etkilediği yerlerden biri olan İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar yapılamıyor.

Uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İGA, pist ve taksi yolunu temizleme çalışmaları yapıyor.

İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.

Araçları karla kaplı yokuştan iterek çıkardılar
FOTOĞRAF 10
Title
Sabah saatlerinde işe gitmek için Kağıthane Çağlayan Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan 7 arkadaş ilk olarak karla kaplı yokuş sokaktan park halindeki kapalı kasa minibüsünü çıkarmaya çalıştı.
Title
Bir kişi direksiyona geçti 6 kişi aracı itti. Uğraşları sonuç vermeyince vazgeçtiler.
Title
7 kişi bu sırada başka bir hafif ticari aracın yokuştan çıkması için iterek yardım etti. Araç yardımlar sonucu yokuşu çıkabildi. Aynı kişiler yol kenarındaki bir otomobili de iterek aynı yokuştan çıkardı.
Title
Daha sonra ekip kendi araçlarını çıkarmak için tekrar denemeye başladı. Yine bir kişi direksiyona geçti, 6 kişi aracı itmeye başladı.
Title
Kaymaya başlayınca, sürücü aracı çevirerek geri geri gitmeye çalıştı. 6 arkadaşı da aracı önden iterek yokuştan çıkarmak için yardım etti.
Title
Geri geri yokuş yukarı itilen araç uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı. Aracı itenlerden biri olan Ahmet Tiryaki, \"Döndü dolaştı baya uğraştık ama sonunda başardık\" dedi. Karla kaplı yolda işine gitmek için sabah evden çıkan çok sayıda kişinin güçlükle yürüdüğü görüldü
Title
Title
Title
Title
Araçları karla kaplı yokuştan iterek çıkardılar
Kağıthane'nin karla kaplı ara sokağında, vatandaşlar araçları yokuş yukarı itti.

Uçuşlara kar engeli: İstanbul Havalimanı'nda 52 THY seferi iptal
FOTOĞRAF 8
Title
Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda aksamalara neden oldu.
Title
Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.
Title
Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi.
Title
Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 500 personel ile yoğun çaba sarf ediyor
Title
Title
Title
Title
Uçuşlara kar engeli: İstanbul Havalimanı'nda 52 THY seferi iptal
İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.


Gözden kaçacak gibi değil

Gözden kaçacak gibi değil

​Mars'ta tarihi keşif: Kızıl Gezegen'de tespit edildi.
Hayallerime tırmanıyorum

'Hayallerime tırmanıyorum'

KOSGEB desteğiyle açtığı atölyede ihracata hazırlanıyor.
Kamuda mesai erken bitecek

Vali Yerlikaya İstanbulluları uyararak duyurdu

​​İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

​Uzman isim tarih verip uyardı: Bu haberi okumadan araba almayın.

​Van Gölü suyundan üretti başardı.

​Yaralar sarılıyor, deprem mağdurları yeni yuvalarına kavuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.