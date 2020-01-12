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İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı

İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı. "İGA Sleepod" isimli uyku kapsülünün saatlik ücreti 9 avro olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Uyku kabinleri.
Uyku kabinleri.

İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlarını bekleyen yolcular için, "İGA Sleepod" isimli uyku kapsülü modeli devreye alındı. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabilecek.

İHA
İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.

  • 6 Nisan 2019’da tam kapasiteyle hizmet vermeyen başlayan İstanbul Havalimanı, her gün ağırladığı binlerce yolcu için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik dış hatlar terminali giden yolcu katında İGA Sleepod isimli uyku kapsülü hizmetini başlattı.

İHA
Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabilecek.

Kapsüller yolcular tarafından saati 9 avroya kiralanabilecek. Hijyen konusu ön planda tutulduğu için her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz olarak verilecek. Yolcuların battaniye ve yastık gibi ek hizmet talep etmesi halinde ise 2 avro daha ücret ödenecek. Kullanılan malzemeler ise görevli personeller tarafından her kullanımdan sonra kuru temizlemeye gönderilecek.

İHA
İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.

Mini kabinlerin içi yolcuların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabilecek veya şarj edebilecek.

Uyku kabininin alt kısmında ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir alan yer alıyor.

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