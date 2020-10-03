İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

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Çocuklarımız maske konusunda yetişkinlerden çok daha hassas

Yüz yüze eğitim ile çocukların tedbirlere nasıl uyacağı merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, anaokulu ve ilkokul birincinci sınıf öğrencilerinin maskeli eğitime uyumu hakkında, "Bizim çocuklarımız yetişkinlerden daha ciddi bir maske kullanımı geleneğine sahip oldular. Yani öyle bir alışkanlıkları oldu. Çok da hassaslar bu konuda çok da dikkatliler" dedi.